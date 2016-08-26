航空論壇 賴清德：國機國造國防自主

總統蔡英文宣示國機國造，台南市長賴清德、立委王定宇等人今天在國防部航空論壇全力支持，認為這是台灣國防自主邁出成功的第一步，也可讓國防工業成為新經濟的一環。

國防部今天在成功大學召開航空產業發展論壇，邀請部會代表、大學及航空產業研討，由國防部常務次長柏鴻輝主持。

身為立法院外交及國防委員會一員的王定宇，在論壇中肯定國機國造已出現立竿見影的效果，他說，當台灣決定高教機國機國造的時候，談了很多年的義大利軍購案，義大利主動將新台幣691億元降到504億元，代表連義大利軍火商都相信台灣廠商的製造能力，可以打造出一流的高教機，不然不會降價。

王定宇表示，國機國造不只增加國家的議價能力，還能成為國家的內需產業，未來可把產業供應鏈從軍火廠商再擴及到中小企業，讓武器不僅保衛國家，還能成為國家經濟發展的火車頭。

賴清德也說，國機國造代表台灣國防自主的決心，邁出成功的第一步，短期效應是義大利軍購案自動降價，長遠是國防實力的提升，且是新經濟的一環。

他表示，台灣過去產業升級不夠，新經濟要再加強，國防工業則肩負著台灣新經濟的一環。雄風三型飛彈誤射讓人意外，但也意外知道中科院的本事；如今國防部領軍國機國造，他寄予厚望。

柏鴻輝則說，這次航空論壇建言，將納入11月底國防產業策略規劃。他同時向成大學生招手，請成大學生到中科院做研究，他表示，航空論壇讓學生看到明天及未來。1050826

(中央社)