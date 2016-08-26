中信金案特偵再傳陳永晉 下午提訊朱國榮

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特偵組偵辦中信金弊案，今天上午二度傳喚中信金主祕兼代理行政長陳永晉作證，下午將再度提訊在押的國寶集團總裁朱國榮。

特偵組認為，陳永晉涉嫌違法調度三億美金資產案，曾在8月19日依違反金控法等罪被告約談陳男到案，晚間偵訊後請回。不過，特偵組發言人表示，陳永晉今天是以證人身分出庭應訊。

陳永晉另涉中信銀內湖購地案，今年6月遭北檢訊後以100萬交保。

(中時)