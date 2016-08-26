中信金案特偵再傳陳永晉 下午提訊朱國榮 2016年08月26日 11:33 中時 陳志賢 小字型 中字型 大字型 點閱568 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 特偵組偵辦中信金弊案，今天上午二度傳喚中信金主祕兼代理行政長陳永晉作證，下午將再度提訊在押的國寶集團總裁朱國榮。特偵組認為，陳永晉涉嫌違法調度三億美金資產案，曾在8月19日依違反金控法等罪被告約談陳男到案，晚間偵訊後請回。不過，特偵組發言人表示，陳永晉今天是以證人身分出庭應訊。陳永晉另涉中信銀內湖購地案，今年6月遭北檢訊後以100萬交保。(中時) 關鍵字：特偵組、中信金 點閱568 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：失聯漁船玉豐春號尋獲 許姓船長已氣絕 上一則：北檢趣聞 辦大案「書」組不擬改名 相關新聞 蔡友才增資中信金 林全：個人行為不評論 文字 偵辦中信金案 特偵組首度借提張友琛 文字 蔡友才列偵字案被告 尹衍樑入主中信金計畫添變數 圖片 特偵組使出殺手鐧 5路圍剿辜仲諒 圖片 偵辦中信金案 特偵組首度借提吳豐富 文字 發表意見(0)