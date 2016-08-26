2017世界經典賽 決戰洛杉磯道奇球場

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美國職棒大聯盟官網今天公布2017年世界棒球經典賽（WBC）四強賽及決賽將於3月20日到22日在洛杉磯道奇隊主球場舉行，這是道奇球場繼2009年之後，第2次成為決賽場地。

除了先前已經公布的東京巨蛋、南韓首爾高尺巨蛋兩個預賽場地、分組之外，今天也公布了邁阿密馬林魚主場及墨西哥的瓜達拉哈拉兩個預賽場地及分組。

聖地牙哥教士隊主球場將成為8強賽場地，有4支隊伍在這裡比賽，另一個8強賽場地是先前已公布的東京巨蛋。

2017年經典賽賽程全部出爐，預賽共4組，每組4隊取2隊晉級，A組在東京巨蛋有澳洲、中國大陸、古巴、日本；B組在南韓首爾高尺巨蛋有中華隊、南韓、荷蘭及資格賽晉級隊伍。

預賽C組在邁阿密馬林魚主場有加拿大、哥倫比亞、多明尼加、美國；預賽D組在墨西哥瓜達拉哈拉有義大利、墨西哥、波多黎各、委內瑞拉。

8強賽分成兩個場地，A組及B組前2名晉級隊伍在東京巨蛋打8強賽，C組及D組前2名晉級隊伍在聖地牙哥教士隊主場打8強賽。

4強準決賽、冠軍賽都在洛杉磯道奇球場舉行，冠軍在3月22日產生。

2017年經典賽進入第4屆，中華隊前2屆都在預賽止步，2013年首次闖進8強。前3屆經典賽冠軍分別是2006年日本、2009年日本、2013年多明尼加。1050826

(中央社)