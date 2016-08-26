陸生遭詐騙身亡 陸網路詐騙業百萬人

中國大陸近來傳出考上大學的學生被詐騙電話騙學費，導致呼吸心臟驟停最終去世。陸媒報導，在大陸從事網路詐騙產業的人數至少有160萬人，「年產值」逾人民幣1100億元（新台幣5000億）。

綜合大陸媒體報導，家住山東省臨沂市的18歲大學新生徐玉玉被詐騙電話騙走9900元學費，導致呼吸心臟驟停最終去世。

在同一天，與徐玉玉家相隔不遠的大一女生小芹也遭遇電信詐騙。對方以「涉嫌洗錢」為由，把她的兩張銀行卡裡的6800元錢全部騙光。同在臨沂市的大二學生小宋在連續遭遇電信詐騙後，心臟驟停，不幸去世。

這類新聞引發陸媒熱議。

大陸澎湃新聞訪問電腦技術人員指出，徐玉玉的個資有可能是被駭客盜取後，賣給詐騙人員。有團隊曾試過「入侵」臨沂周邊多個市縣教育局的網站，發現幾分鐘就可以進入，相關資訊可以隨意瀏覽和下載。

報導說，網路上的數據販子隨處可見。部分數據販子說，手上有全大陸各地區各行業的各類數據，不只是學生的電話數據，股民的帳戶數據、機票數據、網路購物數據、新生兒數據等等，他們都可以出售。

光明網則報導，據北京市公安局網路安全保衛總隊與360互聯網安全中心聯合發起成立的網路詐騙全民舉報平台—獵網平台去年底發布的「現代網路詐騙產業鏈分析報告」指出，在中國，從事網路詐騙產業的人數至少有160萬人，「年產值」超過1100億元。

報導引述專家指出，現在大陸個資洩漏正面臨失控的危險，每個人都不安全，但系統改善需要花很長時間，包括推出國家相關法律法規、司法機關辦案能力、提升管理數據機構的能力等。1050826

(中央社)