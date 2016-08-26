比美食街強 看大陸華為食堂台廠員工要哭了!

網路上流傳大陸科技大廠華為的食堂超牛，菜色豐富，員工每天煩惱三餐要吃什麼。(微信公眾號大話茶館)

網路上流傳大陸科技大廠華為的食堂超牛，菜色豐富，員工每天煩惱三餐要吃什麼。(中評社)

華為的烤鴨餐廳，是員工慶生最愛。(微信公眾號大話茶館)

每逢Family Openday，華為E區主題餐廳就變成了一片温馨的樂園，到處都是孩子的身影。(微博)

此外在華為流傳著一句話：「一杯咖啡吸收宇宙能量。」除了好吃的食堂，在愜意的午休時光，華為員工最愛去的地方就是每個園區各具特色的咖啡屋了。(微博)

台灣科技大廠的員工伙食被抱怨連米都沒煮熟。(取自臉書)

大陸手機大廠「華為」給員工吃飯的食堂，近日在網路上爆紅!看起來比百貨公司美食街還厲害，讓網友說「我的胃簡直要瘋了!」還有人稱「華為的人這麼低調努力，肯定是吃出來的!」同樣是科技大廠，有台廠員工在臉書抱怨，團膳連米都不熟，員工寧可吃外食、吃微波食品，員工卑微的希望HR及團膳能提供「熱菜，熟飯，咬的動的肉。」

據《中評社》，近日網上流傳著關於科技大廠華為食堂曝光的相關新聞，畫面中應有盡有的美食，讓網友說「我的胃簡直要瘋了!」記者實際在現場看到，上海生煎包、四川燃麵、水煮魚、重慶火鍋、麻辣香鍋、西北手抓羊肉、客家鹽焗雞，蘇杭泉水蛙、涼麵、牛肉麵等。不管你來自哪裡，在華為食堂都能找到家鄉的味道。

據說，很多來自海外的夥伴到華培訓考察，學會的第一句漢語是「你好」，第二句就是「好吃！」 華為用字母標誌辦公大樓，每棟樓都配置了一個食堂，方便員工就近吃飯。樓與樓之間，有的隔著免費接送巴士10幾分鐘車程的距離。

華為人力資源部招聘調配部經理李新宇說，華為的食堂承包給不同的餐飲公司。每個季度這些餐飲公司都要進行PK，評價不好的餐飲公司會被換下來。餐飲公司之間相互監督和超越，因此，食堂的菜式還有服務態度都非常好。

李新宇說，此外在華為流傳著一句話：「一杯咖啡吸收宇宙能量。」除了好吃的食堂，在愜意的午休時光，華為員工最愛去的地方就是每個園區各具特色的咖啡屋了。網路上曝光的華為咖啡屋照片，掛著大大的義大利知名品牌illy。

因為這麼牛的食堂，以至於華為用來招聘的亮點，竟是一名華為研發男的美食宣言。他是這麼說的「我是一名華為研發男，是別人眼中挑剔的處女座。工作中，我追求完美；工作之餘，我與美食『死磕』。每日三問吾胃：早上吃什麼？中午吃什麼？晚上吃什麼？」

相較於美食吃不盡的華為食堂，台灣有科技大廠員工在臉書裡發表最新一篇抱怨文指出，員工對團膳的要求，卑微到只有「熱菜，熟飯，咬的動的肉吧!」該篇抱怨寫給中壢廠的HR單位及團膳。

內容寫道，「希望也為了我們這些為了口飯吃的小員工想想，為了省成本，食材批發大量買進公司煮，這是每家團膳都一樣，但是能否將飯煮熟(米心都還看的到真的很硬)，炸的食材剛炸很美味，但，如果炸了又炸再重覆加熱呢？」

內容並暴露即使有免費團膳，為何員工寧可花錢叫外食。「有輪日夜班的員工都知道，夜班很多菜都是日班煮剩再加熱的，難怪夜班叫外食的機率那麼高，我們也不想一直花錢叫外食，吃微波，但至少飯是軟的，菜肉是新鮮的，大家如果不想吃公司，最後也是浪費這些錢。團膳有團膳的成本，食材來源考量，但至少讓我們大家吃熱菜，熟飯，咬的動的肉吧…熬夜上班很傷身，趕時間吃飯，工作壓力大，別為了吃又再傷了身體，把腸胃搞壞怎麼工作...」

(中時電子報)