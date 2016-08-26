玖壹壹踩宗教禁忌 許常德痛批：愚蠢至極

玖壹壹和黃明志合作《Oh My God》MV內容涉及侮辱宗教，許常德在臉書表達看法。(圖／本報系資料照)

許常德痛批玖壹壹「愚蠢至極」。(圖／翻攝自許常德臉書)

玖壹壹公司發聲明表達歉意。(圖／翻攝自玖壹壹臉書)

大馬歌手黃明志日前和台灣夯團玖壹壹合作，為電影《大顯神威》獻唱主題曲《Oh My God》，但MV內容涉及侮辱宗教，黃明志返回馬國後遭逮捕，對此，玖壹壹澄清絕無任何不敬想法，不過資深音樂人許常德卻認為此舉可能會害到台灣，痛批他們「愚蠢至極」。

有2名外籍人士錄製影片談論《Oh My God》風波，批評他們太天真，這可能會讓台灣處於更加不安的狀態，並提及法國《查理週刊》就是刊出一系列諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德（Muhammad）漫畫，遭到激進份子襲擊，12名員工因此喪命，直指他們國際玩笑開大了。

對此，玖壹壹公司發聲明表達歉意，表示在未經了解腳本內容就同意公司藝人進行拍攝MV，會虛心檢討和改進，並澄清公司和三位藝人心中絕沒有仼何不敬的想法，會避免再發生類似事件。

資深音樂人許常德也在臉書痛批：「踩宗教的地雷，你還期待它不爆嗎？愚蠢至極的樂團，可別害到台灣」，他認為不要以為一支MV沒什麼，呼籲玖壹壹要持續對歌迷解釋事情嚴重性，否則會不堪設想，最後他表示認同黃明志的創作概念，但他不懂玖壹壹参與的立場是什麼，「他們有黃明志的精神和經歷嗎？」

(中時電子報)