THAAD爭議中　韓泡菜重獲大陸訂單

在THAAD爭議之際，來自南韓農林畜產食品部消息，大一食品、平昌新鮮食品等4家泡菜出口商獲得中國大陸大訂單，10種泡菜產品總重7噸。

美韓7月宣布在南韓部署戰區高空防衛系統（Theater High Altitude Area Defense；THAAD），引發北京強烈不滿。盛傳北京祭出停止大型旅行團赴韓、對南韓藝人實施「限韓令」等抵制措施。

大陸澎湃新聞刊出韓聯社26日報導，南韓食品部24日在江原道原州市大一食品總部舉行慶祝活動。

報導說，南韓的泡菜在2000年代中期以前曾出口到中國大陸，但自2010年以後，針對進口泡菜採用嚴格的衛生標準，使韓國泡菜出口到中國大陸受阻。

中國大陸不是將韓國泡菜視為發酵食品，而是採用「每100克中大腸菌群檢出數量不得多於30個」的醃菜標準。由於韓國泡菜用生蔬菜和佐料發酵製成，幾乎無法達到上述標準，因此出口中國大陸的泡菜產品僅限於少量經殺菌處理的炒泡菜。

2015年陸韓領袖會談為契機，大陸修訂食品安全相關衛生標準，放寬有關醬醃菜微生物的檢測指標，並在此基礎上與南韓就檢測條件達成協議。因此南韓的泡菜得以重新進入中國大陸市場。

報導說，南韓食品部計畫年底前繼續出口100噸泡菜到大陸，並爭取明年出口500噸。1050826

(中央社)