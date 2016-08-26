喝咖啡提神幾杯才夠 基因告訴你

我要評比

動輒想來杯咖啡提神，這可能不是你的錯，而是你的基因幫你決定的。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，最新發表在「科學報告」（Scientific Reports）期刊的研究顯示，有某種基因變異的人，不需要喝很多杯咖啡才能攝取到咖啡因提神，所以不會動輒想再來一杯。

這個基因被稱為PDSS2，它的變異會降低人類代謝咖啡因的能力，造成咖啡因在體內停留時間較長。而沒有這項基因變異的人，咖啡因代謝速度較快，因此很有可能，每天都想多來一杯。

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）和義大利狄里雅斯特（ University of Trieste）研究了荷蘭和義大利約3000名咖啡客的基因。參與研究者被要求回答1項關於每天喝幾杯咖啡的調查。

研究人員發現，有這項基因變異的義大利人傾向喝較少杯的咖啡。

然而，這項基因變異影響荷蘭成年人攝取咖啡的習慣卻略為輕微。

專家認為這可能是因為2國喝咖啡的方式不同。

義大利人通常喝小杯的濃縮咖啡，荷蘭人則偏好大杯含更多咖啡因的咖啡。

愛丁堡大學皮拉斯圖（Nicola Pirastu）博士表示：「我們的研究結果顯示，我們想喝咖啡的渴望可能嵌在我們基因裡。」

「我們必須進行更大規模的研究，證實這項發現，同時釐清PDSS2和咖啡攝取量間的生物學關聯性。」1050826

(中央社)