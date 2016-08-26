徵求新奧運旗 獨派團體要求正名台灣

台灣民報等20多個獨派團體今天召開聯合記者會發表聲明，要求在國際體壇與國際組織正名為「台灣」，並發起徵件活動，徵求能代表台灣的奧運旗幟。

台灣民報董事長陳永興表示，這一次的里約奧運，我們可以看到很多比台灣面積還小、人口還少的國家，都可以很驕傲地舉自己的國旗進場，但是台灣卻只能很委屈地使用「Chinese Taipei」的名稱與奧運會旗，跟我們一樣處境的就是今年才組織的難民奧運隊，「難道我們台灣人都是難民嗎？」

陳永興呼籲蔡英文政府應該要把過去國民黨政府「漢賊不兩立」的觀念導正回來，尤其是現在的國際氛圍，越來越多國際媒體為「台灣」的名字出聲。而日本網友更發起連署支持「台灣」名義參加2020東京奧運，我們也應該先準備好自己的奧運旗，靜待國際支持「台灣」參與奧運的一天。他強調，要以「台灣」名義參賽並非一朝一夕就能達成，現階段也不會要求「Chinese Taipei」選手退出國際賽事，但是我們總得先做好準備。

時代力量立委林昶佐也指出，奧運代表隊的隊名攸關尊嚴，長久以來國民黨政府都說只要實力夠強，人家就會尊敬我們；但當選手得牌後，國際媒體都說「Chinese Taipei」這個名字是不尊敬的稱呼，由此可見選手的尊嚴還是要靠自己去爭取。

(中時)