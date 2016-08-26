新北市府抽查120家攤商磅秤 僅1台不合格

新北市法制局消保官日前到板橋、中和、永和、新莊等地傳統市場，稽查檢測120多家攤商共150台磅秤，僅新莊區第一公有零售市場中1台磅秤因超出公差值，被消保官當場貼上封條下架禁用，其餘合格磅秤則都貼上「105年檢定合格單」，民眾購物時可認明標籤安全購物。

消保官陳世欽表示，因常有民眾反映，懷疑市場攤販疑似偷斤減兩，為保障消費者權益，新北市法制局會經濟部標準檢驗局、新北市經濟發展局市場處前往板橋區黃石公有零售市場、永和區溪洲公有零售市場、中和區枋寮公有零售市場、新莊區第一公有零售市場等4處傳統市場執行度量衡器聯合稽查。

陳世欽指出，聯合稽查小組共稽查120多家攤商共150台磅秤，其中不少攤商還主動將備用磅秤也拿出來受檢，並希望主管機關不定期來檢定磅秤，不要再讓「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，打擊所有攤商好不容易建立起來的商譽。

法制局提醒消費者，若懷疑攤商所秤斤兩有問題，可當場向攤商反應，或利用市場的公秤核對，發生消費糾紛則可撥打「1999市民熱線」向市場處檢舉，或「1950全國消費者服務專線」，向新北市消費者服務中心諮詢或申訴。

(中時)