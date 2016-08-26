MLB》作客馬林魚主場 皇家戴森秀蜘蛛人美技

皇家外野手戴森縱身一躍，硬是沒收葉利奇全壘打。（美聯社）

即使作客他家主場，皇家戴森還是大方秀美技，皇家26日對上邁阿密馬林魚的比賽，馬林魚葉利奇首局一棒把球扛向中外野，只見戴森一路後退，最後跑到牆邊縱身躍起，硬是把球從牆外「撈」了回來，為馬林魚主場難得一見的畫面。

馬林魚新球場2012年啟用，擁最高達13英尺（約400公分）、遠至418英尺（約127公尺）全壘打牆，被稱為「投手天堂」，許多打者也都曾抱怨過外野太深的問題，於是去年季後，馬林魚展開整修，現在最遠距離縮短為407英尺（約124公尺），牆高也降到8.5英尺（約259公分）。

更改設計後，最矮的右外野牆僅7呎左右（約213公分），馬林魚球團不諱言，是為了讓「怪力男」史坦頓有更多表演的機會，「史坦頓都守右外野，這樣的高度能讓他更有機會跳接到球，展現沒收全壘打球的身手。」而過去因全壘打牆太高，從未出現「蜘蛛人」守備，戴森的美技也寫下歷史新頁。

或許是改建後的成效，本季馬林魚主場的全壘打平均支數，也較去年微幅上升。上賽季馬林魚球場進行81場球賽有111支全壘打，平均一場比賽1.37支全壘打，僅優於巨人隊AT&T球場的1.35支；今年改建後，至今61場賽事出現93支全壘打，平均全壘打支數進步到1.52。

我國好手陳偉殷的數據，似乎也呈現馬林魚主場的「難轟」。去年金鶯主場78場比賽產出222支全壘打，單場平均支數高達2.85，為聯盟之冠，陳偉殷挨28發全壘打中，就有18發出現在主場，今年轉戰馬林魚被打20轟，挨轟比率從上季的3.5%退步到4.3%，不過僅6轟是在主場被狙擊。

(中時電子報)