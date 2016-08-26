南海情勢升溫 廣東加強國防教育

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中國大陸廣東省自今年以來陸續向全省幹部群眾宣講國防教育，昨天就向省總工會200餘名代表解讀了南海問題。

大陸南方日報今天報導，今年以來，廣東省國防教育學會在省國防教育辦公室、省委黨校等單位的支援下，由國防大學、軍事科學院和省內黨政軍機關、駐粵部隊等推薦110名軍事專家和學者，向全省幹部群眾宣講國防教育。

報導表示，25日舉行的一次國防宣讀在廣州市圖書館舉行，由省委宣傳部、省軍區政治部、省國防教育辦公室聯合主辦。

據報導，這次解讀是「廣東國防大講堂」的活動之一，而這次解讀的對象是省總工會機關的領導幹部及直屬單位的黨群工作人員代表，有200餘人。

這次宣讀由大陸國家戰略研究所副所長、國防部外事諮詢專家綦大鵬主講，題目是「關於南海問題的若干戰略思考」。

報導指出，綦大鵬講解南海問題為何產生，以及南海問題下一步該如何解決等。

但報導沒有透露北京方面對南海問題的具體想法及戰略部署等事宜。

報導指出，「廣東國防大講堂」採取定點講座、適時巡講、預約授課等多種形式，每月在全省各地展開國防教育宣講活動，旨在推動國防教育規範化、常態化，加強國防教育的普及和深入。

南海局勢近年日益緊張，廣東自今年以來推動的上述國防宣讀活動，似乎與南海局勢有關。

廣東為南部戰區所屬範圍，而南部戰區面向南海，司令部就設在廣州，如果南海「有事」，廣東必將身負重任。1050826

(中央社)