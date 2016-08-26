陳華玉惜別酒會德國各界盛讚佳績

中華民國駐德國代表處當地時間24日在柏林Maritim Hotel舉辦代表陳華玉惜別酒會，政、商、學、媒體、僑胞及各國駐德使節代表300餘人出席。（駐德代表處提供）中央社 105年8月26日

中華民國駐德國代表處當地時間24日在柏林Maritim Hotel舉辦陳華玉惜別酒會，德國在台協會處長艾伯茨（Martin Eberts）等政、商、學、媒體、僑胞及各國駐德使節代表300餘人出席。

重要嘉賓包括德國國會議員暨德國基民/基社聯盟國會黨團副主席福克斯（Michael Fuchs）、德國國會議員暨世界自由民主聯盟德國分會主席費雪（Axel Fischer）、德國國會議員暨德中協會主席夏佛（AnitaSchafer）、巴拉圭駐德國大使歐赫達（Fernando Ojeda）、宏都拉斯駐德國大使艾斯比諾薩（Ramon Espinoza）等人均上台致辭，盛讚中華民國駐德代表陳華玉3年任期內致力推動臺德雙邊關係，勤走各地，廣結人脈，為中華民國爭取甚多友誼及支持，佳績有目共睹。

陳華玉於致詞時表示，對於德國友人在暑假度假期間仍自德國各邦踴躍出席倍感溫馨，感謝過去3年德國各界所給予她個人及駐處之支持與協助，以致代表處均能順利達成任務目標。

駐德代表處自陳華玉到任後每週發行德文新聞信、完成簽署臺德受刑人移交協議、臺德藥品暨醫療器材合作聯合宣言、促成中華民國教育部與德國文教廳長會議(KMK)簽訂臺德加強教育合作官方意向書、在德國4所大學內設立臺灣研究中心，並促成交通部長、教育部長、衛福部長、農業委員會主任委員、環保署長及文化部長等訪德與德國政府高層交流等。

陳華玉感謝國會議員邀請走訪選區，使代表處有機會向德國在地民眾介紹臺灣，並藉此促成臺德雙方高中交換學生交流及為雙邊企業搭建橋樑。

陳華玉另表示，德國國會友臺小組成員多達52位，係德國國會中較大型之國會友好小組，感謝諸位國會議員大力支持，推動臺灣參與ICAO及UNFCCC等國際組織。她並請在場來賓持續支持繼任代表謝志偉及代表處之工作。

陳華玉表示，駐外生涯17年中，前後3度派駐德國，總共15年半，已與德國建立深厚情誼，惜天下沒有不散的筵席，她感謝所有德國友人及僑胞對她的支持及協助，也感謝駐處所有同仁的共同努力。酒會歷時3小時結束，場面溫馨感人。1050826

(中央社)