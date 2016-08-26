福岡自由旅 穿梭古今大啖美食

九州除了一蘭拉麵外暖暮拉麵也常被部落客推薦(圖/時報旅遊提供)

福岡，位於北九州，為九州最大的都市，隔著海洋與中國大陸和朝鮮半島相望，是九州最重要的門戶。說到福岡，其中最廣為人知的就數「博多」這一名稱了。博多可說是九州最重要的城市之一，特有的價廉物美的商店雲集在此，成爲這裡的特色，因此不論年輕人還是老年人都願意前來，尤其在運河城建立之後，更讓博多成為前來遊玩得旅客必到的景點之一，也為整個福岡增添了不同的活力。

福岡雖然現代化進步神速，但仍保有許多傳統的色彩。福岡著名的路邊攤：「博多屋台」充滿獨特的福岡風味、學術氣息濃厚的太宰府、擁有美麗大自然風光及重要古蹟的熊本...等，都是傳統的觀光重點，而這些地方也都離福岡不遠，在博多搭乘大眾交通工具皆可抵達，也因此，福岡也成為自由行的熱門地區之一。

福岡出發的秋冬經典路線推薦

由布院的秋景宜人(圖/時報旅遊提供)

由布院的秋景宜人(圖/時報旅遊提供)

由布院有許多可愛的小店(圖/時報旅遊提供)

由布院當地特色小吃(圖/時報旅遊提供)

1.日本頂級溫泉遊路線：黑川、湯布院

湯布院町：湯布院是一座溫泉城鎮，朝霧是最有名之代表。位於大分縣是一個分布在由布岳山腳下的溫泉街，溫泉水的流出水量位居日本第三。黑川溫泉在日本享有極高的人氣。遠離村莊的溪谷沿岸，坐落著幾十家日式旅館、土產商店以及餐飲店，透著一股怡然自得的閒適之感，瀰漫著濃郁的溫泉老街風情。

太宰府(圖/時報旅遊提供)

2. 美食探訪路線：長崎、下關、門司港、太宰府

門司港：象徵前往日繁華在濃厚的異國情調中，於明治大正時代，國際貿易港最繁榮的地區，昔日懷舊建築與街景，彷彿走進時光隧道，回到明治、大正時期濃濃昔日情懷。從車站到徒步圈內的觀光設施非常豐富，也有許多新鮮的魚料理等你來品嚐，一飽口福！

SUNQ PASS 超值交通無限搭乘

除了JR火車券之外，最受旅人歡迎的，就屬SUNQ PASS了，自由搭乘九州島内的長途巴士以及幾乎所有的普通路線巴士的免資車票。可以利用的巴士路線數約達2,400個，含括約99%的九州島内巴士。只需此票，巴士到哪裏您就可到哪裏。請您務必使用該優惠車票，盡情享受巴士旅行的樂趣！

現在就快來創造自己的福岡行，說走就走，想玩哪就玩哪，不論是古蹟巡禮，血拚之行，福岡絕對都能滿足你，心動不如馬上行動~！

(中時電子報)