故宮曬書特賣最後倒數 必買商品3大攻略看這

國立故宮博物院曬書特賣會台北場次即將在8月31日結束，最後倒數期間，故宮特別整理出必買商品三大攻略，歡迎民眾把握最後搶購機會。

本活動自7月1日開辦以來推出多款故宮院藏絕版出版品，民眾用銅板價就能輕鬆入手經典出版品及複製名畫，至今已賣出將近8萬本出版品，堆起來比101大樓還要高，最後一個周末空檔，民眾可多前往捷運中山地下書街淘寶。

第一是國寶書銅板價不容錯過！最熱銷的《故宮文物月刊》，每期精選文物薈萃，最低單價30元就能收藏故宮國寶珍貴圖像及文獻，是必買清單。《明四大家特展》套書、《十全乾隆特展》套書、《也可以清心—茶器.茶事.茶畫》、《通嚏輕揚—鼻煙壺文化特展》、《成化瓷器特展圖錄》以及《故宮西周金文錄》等特展圖錄，書展特賣倒數下殺5折，《康熙大帝與太陽王路易十四特展》及《院藏新石器時代玉器》圖錄更享3折優惠，數量有限，售完為止。

擁有名畫只要15元！故宮8月加碼推出「故宮園遊繪」活動，推出黃居寀〈山鷓棘雀圖〉及馬遠〈曉雪山行圖〉等宋朝名畫複製圖片，高貴不貴只要15元。宋 范安仁〈魚藻圖〉、金 武元直〈赤壁圖〉、明 王問〈煮茶圖卷〉、明人〈出警圖〉以及〈入蹕圖〉，五款長卷複製畫心，價位落在60~160元間，不少書畫迷直呼超便宜，全包帶走。

第三是最精彩超值的精選歷代名畫福袋只在故宮！「名畫精選福袋」一組325元，能帶回宋徽宗〈荷渚鴛鴦〉、宋 崔白〈雙喜圖〉、宋人〈冬日嬰戲圖〉、宋 歐陽詢〈蘭亭帖〉、宋人佛像、明 邊文進 〈春花三喜〉及明 毛繼祖〈松崦停舟〉七張經典複製書畫，平均不到50元就能擁有一幅畫心。

台北捷運中山地下書街，故宮園遊繪：B18、B20，活動詳情請洽：(02)2883-6887。

(中時)