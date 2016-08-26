國美館喜迎今年第100萬名觀眾 贈文創福袋

國立台灣美術館每年均推出多檔熱門展覽，今(8/26)日迎來第100萬參觀民眾！國美館蕭宗煌館長特別親自接待這位幸運兒並贈送國美館典藏文創品福袋，幸運兒是新竹縣竹北市成功國中的的徐可葳同學，今天參與國美館與廣達文教基金會合辦的「游於藝」藝術小尖兵培訓活動來館體驗學習。

徐可葳是第一次到國美館，沒想到幸運成為今第100萬名觀眾，感覺非常地驚奇與開心。徐同學與好朋友邱媛婕同學並肩踏入國美館，她也特別與同學共享這份幸運。國美館另外準備了100份典藏紀念品，贈送給今天來館的倒數一百名幸運觀眾，讓大家一同見證國美館參觀人次今年提早破百萬人。

國美館目前正展出「銀鹽世代－尋找歲月靈光 臺灣攝影家原作展1890s～2015」及「直接面對: 薛保瑕個展」等多項展覽。9月10日即將推出年度大展「一座島嶼的可能性─2016台灣美術雙年展」，邀請30位／組臺灣藝術家參展。9月15日中秋節將推出「跟著Mr. ART一起ㄇㄢ、步月球！」特別活動，有「月球漫遊」闖關遊戲、「百變月亮」創意拍臉書活動、「月光閃閃」阿卡貝拉音樂表演及「月亮故事島」繪本動畫播映活動等。

(中時)