黃明志MV惹議 玖壹壹公司道歉不卸責

馬來西亞饒舌歌手黃明志MV涉侮辱宗教惹議，合作的嘻哈團體玖壹壹所屬經紀公司今天在臉書發道歉聲明表示，虛心檢討，且絕不推卸責任。

黃明志與玖壹壹合唱電影「大顯神威」主題曲「OhMy God」，今年7月網路流出的MV在教堂、寺廟及清真寺等不同宗教聖地取景，被指涉侮辱宗教，黃明志21日返回馬來西亞遭捕，直到昨天因健康理由獲釋。

玖壹壹所屬的混血兒娛樂公司上午在社群網站臉書（facebook）發聲明表示，對這次MV事件要表達歉意，未經了解腳本內容就同意公司藝人拍攝MV，網絡上討論內容已全看完，虛心檢討缺失與要改進部分。

混血兒娛樂說，「已經被外流的MV片段並非我們同意授權的影像版本，我們也協同相關單位配合撤下」，公司和3位藝人絕沒任何不敬想法，這次未能把關傷害到回教徒，心中非常難過，避免再發生類似事件。

混血兒娛樂表示，向社會大眾致最誠摯歉意，往後視覺拍攝會避免再發生類似狀況，同時對外流MV內容引發爭議感到遺憾，但絕不推卸責任。因外流MV傳播及輿論渲染，對相關宗教議題造成的傷害表達抱歉，在此致上最大歉意。

玖壹壹臉書轉發公司道歉聲明；不過，混血兒娛樂稍早在玖壹壹臉書發表貼文，被網友質疑是切割，後來刪除文章，稍晚才在公司臉書發表道歉聲明，態度大轉彎，有人留言說「前腳還在切割，後腳又分享道歉文」，但也有不少粉絲留言替玖壹壹加油。1050826

(中央社)