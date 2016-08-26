NCC十週年論壇 詹婷怡期待數位政委唐鳳新作為

「NCC十周年：回顧與展望」論壇26日在交通部舉行(記者李盛雯攝)

國家通訊傳播委員會(NCC)成立十周年，上任還沒滿月的主委詹婷怡今天在「NCC十周年：回顧與展望」論壇中表示，NCC走過十年，現在是革命時代，需要好的政策支撐數位經濟，要跨產業更要跨部會，她期待昨天公布的數位政委唐鳳，未來能和NCC一起創造一個產業和消費者多贏的通傳環境。

前NCC委員、中研院法律所研究員劉孔以「展望NCC獨立機關未來發展」發表專題演講，直指過去NCC的主委制和獨立機關精神已經走樣，他建議讓政治的歸政治，NCC直接改成通訊部、主委改成行政任命，讓政府為政策負責。

OTT和IOT是當今最熱趨勢，上午討論OTT發展與產業競合，衛星公會秘書長陳依玫表示，OTT浪潮是傳統內容頻道業者的生死存亡關頭，未來勢必要靠授權金取代廣告收入，業者才能活下去，她呼籲唐鳳上任之後，不要縱容網路侵權業者。

台藝大教授、中央電台總台長賴祥蔚，談到OTT發展已經改寫電視歷史和消費者收視習慣，台北大學法律系教授黃銘輝認為將來無線電視應朝向公共化發展，NCC委員陳憶寧指出，OTT時代就是內容為王的時代，大數據興起將加速淘汰平台上較差的內容。

論壇下午將討論「物聯網下的電信政策」，圓桌論壇將討論「NCC未來最迫切的三件事」，前任務委員鐘嘉德、前後任NCC委員劉崇堅、彭心儀、翁柏宗、陳耀祥、張時中、魏學文、劉幼琍等人皆出席，產業界和學界人數大會師，曾任中華電信董事長的交通部長賀陳旦也預定會到場向產業學習、聆聽各界意見。

(中時電子報)