龍潭8旬婦山區失蹤4天 奇蹟獲救人無恙

老婦失蹤4天，26日上午被消防員在山區找到。（楊明峰翻攝）

88歲劉姓老婦23日早上離開桃園市龍潭區住家後失聯，家人調閱監視器發現老婦往龍潭區民生路700巷的茶園走去，心急尋覓2天無果求住消防隊。

消防隊獲報動員20位警、義消隊員搜山，在26日上午找到老婦，健康無虞，身體稍虛弱，但她一開始還不願離開，經消防隊員苦勸半小時才願上車，到國軍桃園總醫院檢查。

(中時)