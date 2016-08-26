龍潭8旬婦山區失蹤4天 奇蹟獲救人無恙 2016年08月26日 12:28 中時 楊明峰 小字型 中字型 大字型 點閱1918 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 老婦失蹤4天，26日上午被消防員在山區找到。（楊明峰翻攝） 88歲劉姓老婦23日早上離開桃園市龍潭區住家後失聯，家人調閱監視器發現老婦往龍潭區民生路700巷的茶園走去，心急尋覓2天無果求住消防隊。消防隊獲報動員20位警、義消隊員搜山，在26日上午找到老婦，健康無虞，身體稍虛弱，但她一開始還不願離開，經消防隊員苦勸半小時才願上車，到國軍桃園總醫院檢查。(中時) 關鍵字：龍潭、消防隊、婦人、搜山 點閱1918 我要評比 5/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：北一女學生哭整晚 家長會暫緩提告 上一則：一家5口毆打護理師遭起訴 請求判刑6月 相關新聞 消防隊捕獲錦蛇 竟在籠裡下蛇蛋 圖片 地方掃描－龍潭區公所 開辦稅務服務 文字 原民警發揮本領 雜草叢中找到失蹤老翁 圖片 登山失蹤5日 老翁被尋回感謝消防隊 圖片 豬農摔落化糞池 消防員救援洗不掉臭味 圖片 發表意見(0)