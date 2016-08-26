新學校也倒 義大利防震能力引批評

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義大利中部強震死亡人數昨天升至250人，瓦礫堆中尋獲倖存者希望逐漸渺茫，外界愈來愈質疑為何一個人煙稀少地區死傷如此慘重，甚至有學校才開設4年也倒塌。

法新社報導，附近的拉奎拉市（L'Aquila）曾於2009年發生大地震，造成300人罹難。那場災難凸顯這個區域容易出現地震活動，但也暴露出防震準備相當有限的問題。

義大利總理倫齊（Matteo Renzi）昨天宣布推出計畫，幫助提升義大利防震能力。

倫齊坦言，義大利面臨一場保護建築和龐大歷史遺產免受地震破壞的艱鉅挑戰，但也表示現代科技有望發揮作用。他還強調，優先要務是讓地震中失去家園的災民「有地方睡覺」。

根據路透社，義大利震後重建紀錄很差。2009年拉奎拉市地震後，約8300人被迫離開家園，到現在仍住在臨時居所。

附近城鎮阿古莫里（Accumoli）這次地震後有2名男童和他們的父母喪命，當時教堂鐘樓倒塌撞毀他們的屋頂，當局已展開調查，了解近來修復工作是否有任何疏失。

當局也在調查為何阿馬特里切鎮（Amatrice）的學校會倒塌，尤其學校2012年剛開設，原本以為會防震。

這次災區有多數建築是在數百年前建造，或許有助解釋為何地震破壞範圍廣泛。義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）表示，293處重要文化遺址和歷史建物不是坍塌就是嚴重受損，當中許多是教堂。

義大利位於兩條斷層線上，是地震活動最活躍的歐洲國家之一。2012年近30人死於義大利北部地震。（譯者：中央社盧映孜）1050826

(中央社)