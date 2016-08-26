冬季戀歌南怡島 韓流效應十多年不衰

裴勇俊主演的韓劇「冬季戀歌」外景拍攝地點─南怡島，今年1至7月的到訪遊客達183萬餘人次，比去年同期增加18%。其中外國遊客達70.7萬人，增45%，連續10多年戀歌神話不衰。

南韓聯合新聞通訊社報導，就7月單月外國遊客人數（9.9萬餘名）而言，比去年同月增幅高達827%。這是因為去年因中東呼吸症候群（MERS）疫情爆發，導致來韓旅遊的團體遊客大幅減少，而今年南韓旅遊市場重新綻放活力。

若照此趨勢，今年訪問南怡島的外國遊客數可望輕鬆超過去年的100萬人，刷新歷史最高紀錄。

據統計資料顯示，訪問南怡島的外國遊客以來自中國和東南亞地區的遊客為主。按國家和地區來看，依次為中國大陸（36%）、台灣（16%）、香港（12%）、越南（11%）、印尼（9%）、泰國（5%）、馬來西亞（4%）。

南怡島之所以能成為海外遊客的熱門選擇，首先離不開韓流的推動。南怡島是由裴勇俊和崔智友擔綱主演的經典韓劇「冬季戀歌」的外景拍攝地，自此劇2002年播出後，尋訪南怡島的外國遊客劇增，至今每年仍有上百萬的外國人來此一遊。

其次，南怡島針對外國遊客實施了各種優惠便利措施，並積極開發新的文化旅遊產品，如最近新開發的北漢江旅遊帶專案。1050826

(中央社)