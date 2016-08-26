中日關係低潮　開始尋求破冰

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中日韓外長會議24日閉幕，中日外長並單獨會談。日本媒體分析，基於各自需要與戰略考量，中國大陸與日本都希望從目前陷入低潮的雙邊關係，尋求突破與進展。

日本新聞網報導，中國大陸外交部長王毅24日與日本外相岸田文雄會面後，王毅針對兩國啟動「海空緊急聯絡機制」一事表示，問題「還有一點」，但希望能儘早達成協議。

報導還說，王毅在會談時表現出「積極向上的姿態」，並指中日關係「或許會有重大突破」。

香港經濟日報25日則報導，王毅24日在東京先後與岸田文雄及日本首相安倍晉三會面，氣氛「似乎沒有先前僵硬」。

共同社分析，中日兩國的國內經濟，目前都面臨比較大的挑戰。在此情況下，雙方似乎都意識到，應該暫時放下對立與分歧，謀求經濟合作。

還有日媒評論指出，安倍晉三希望實現中日領袖會談，展示「以經濟為中心」的中日合作，尋求穩定的中日關係。這當中也可隱約見到，安倍政府想要加快「安倍經濟學」進展及鞏固執政的目的。

評論認為，中國大陸也不希望與日本在東海上過於較勁，以影響自身的海洋戰略推進。且因戰區高空防衛系統（THAAD）問題，中國大陸與南韓的關係跌到冰點，加上不願看到日韓走得太近。因此，北京選擇緩和緊張的中日關係。

但日媒也認為，由於兩國的根本矛盾沒有改變，利益分歧，中日關係仍然面對不少挑戰。1050826

(中央社)