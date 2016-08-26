台中歌劇院開館試營運 伊東豊雄迎客

台中國家歌劇院今天上午10時30分開門試營運，日籍建築師伊東豊雄與觀眾一起等待開門時刻的到來，他說，希望台灣人都能好好愛它，繼續栽培它。

由伊東豊雄設計規劃的台中歌劇院，經過10年的艱辛建造，終於在今天開門迎賓，許多觀眾一早就到廣場前等待開門時刻到來，不少人配合台中國家歌劇院營運推動小組的呼籲，穿著水藍色衣服前來。

伊東豊雄特別前來參與歌劇院的開門儀式，還為在5樓凸凸廳展出的「伊東豊雄的劇場夢」觀念建築展揭幕，當五彩繽紛的彩帶爆出灑滿天空時，歌劇院的大門也同時開啟，觀眾開心的魚貫進場參觀。

伊東豊雄表示，很感謝台中市政府在興建過程中給予最大的支持，還有麗明建設公司的興建，一棟建築物經歷10年，等於小朋友已10歲了，實際上建築物有如人類的20歲，現在嫁給台灣所有民眾，希望台灣人都能好好愛它，繼續栽培充實它。

台中國家歌劇院營運推動小組藝術總監王文儀指出，大家即將要迎接的不是簡單的時刻，需要所有人的參與，在開門之後，大家將能見到很大能量的釋出，每個角落都能見到台中年輕品牌，而希望大家穿著藍色小水滴，象徵所有夢想都能實現。

今天的啟用儀式「淨．水」，透過當代思維與藝術手法，翻新民眾眼界，王文儀說，「淨．水」同時也開啟歌劇院藝術的第1秒，這1秒承接了創建階段無數的心血與期待，同時像神仙般預告一個美好欣喜的未來。1050826

(中央社)