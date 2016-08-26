北一女學生哭整晚 家長會暫緩提告

北一女學生遭婦人PO網罵，不讓座該作雞。(截取自PTT)

（15：13更新：家長會暫緩提告）日前2名北一女學生搭捷運普通座位，未主動讓位，竟遭同車的李姓婦人拍照PO網辱罵：「這是誰家女兒該做雞吧。」北一女家長會已議請律師事務所，追究李婦的法律責任；律師周武榮原訂下午提告，不過爾後收到其中一名家長告知，女學生承受巨大壓力，身心狀況不穩，整晚痛哭，還拿美工刀，於是家長決定暫緩提出告訴。

周武榮今天上午透過臉書發表聲明如下：

一、針對李姓婦人，關於台北市第一女子高級中學（下稱：北一女）兩名學生，於捷運上因病痛在普通座上，未主動讓座，擅自於臉書上發送學生照片，發言「這是誰家女兒該作雞吧」、「穿北一女制服卻不給小朋友讓座真是可恥」！

二、該等言行恐已觸犯個人資料保護法及刑事妨害名譽罪責，並有損及北一女校譽，李姓婦人於發言後，非僅未誠心反省，竟仍託詞「作雞，是說雞孵蛋」等語，又提及未讓座是可恥，再觸犯妨害名譽罪！

三、案經北一女家長會，議請本所追究李姓婦人前揭不法行為，提出嚴正抗議並同時於先行告發後，待兩位學生及其家長，決定是否補正告訴！

四、本所擔任北一女法律顧問，爾後再有任何損及北一女及其學生之不法情事，定當依法追究民刑事責任，絕不再容忍寬貸！

(中時)