黛妃逝世19週年 明年擬擴大紀念儀式

今年8月31日將是英國黛安娜王妃逝世19週年。（圖/美聯社）

英國威廉和哈利王子（Princes William and Harry）日前打算將其母親黛安娜王妃（Princess Diana）生前的寢宮- 肯辛頓宮（Kensington Palace），於明年對公眾開放，在黛妃逝世20週年時以此方式紀念與榮耀母親，也讓這位備受愛戴的王妃能長存民眾記憶中。

1981年黛安娜和查爾斯親王的世紀婚禮。（圖/美聯社）

黛安娜王妃於1997年8月31日因車禍逝世於巴黎，至今已19年過去了，據英國電訊報（The Telegraph）報導，威廉王子日前在安撫一名14歲喪母的男孩時，不經意地提到母親黛妃，他表示時間能安撫一切傷痛，也提到雖然近20年過去，仍是每天都想念著母親。同時他和弟弟哈利打算在明年對公眾開放他們和母親的寢宮- 肯辛頓宮，讓民眾親自接觸黛妃生前的一切，延續她在大眾心目中的美麗回憶。

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2007年黛妃逝世10週年紀念時，威廉王子2兄弟就曾在在倫敦的溫布利球場（Wembley Stadium）舉辦隆重的紀念音樂會，到場觀眾高達6萬多人，2人分別上台發表感人的演說，還有艾爾頓強爵士（Elton John）的音樂表演。可見黛妃在英國人民和名人心目中的地位依然不減。

黛妃、查爾斯親王和兩位小王子的全家福。（圖/美聯社）

黛妃的原名是黛安娜‧弗蘭茜斯‧斯賓塞（Diana Frances Spencer），出生於子爵家庭，於1981年嫁給王儲查爾斯親王（Prince Charles, The Prince of Wales），受封為威爾斯王妃（Princess of Wales）、自此被大眾稱為黛安娜王妃。她是威廉和哈利兩位王子的母親，更是英國重要的慈善社會人士。1996年8月正式離婚，因身為王儲母親身份獲准保留王妃頭銜，卻在一年後的8月31日在巴黎出車禍身亡，至今仍是英國最受平民愛戴的王妃。

(中時電子報)