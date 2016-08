黛妃逝世19週年 明年擬擴大紀念儀式

今年8月31日將是英國黛安娜王妃逝世19週年。(圖/美聯社)

英國威廉和哈利王子(Princes William and Harry)日前打算將其母親黛安娜王妃(Princess Diana)生前的寢宮- 肯辛頓宮(Kensington Palace),於明年對公眾開放,在黛妃逝世20週年時以此方式紀念與榮耀母親,也讓這位備受愛戴的王妃能長存民眾記憶中。

1981年黛安娜和查爾斯親王的世紀婚禮。(圖/美聯社)

黛安娜王妃於1997年8月31日因車禍逝世於巴黎,至今已19年過去了,據英國電訊報(The Telegraph)報導,威廉王子日前在安撫一名14歲喪母的男孩時,不經意地提到母親黛妃,他表示時間能安撫一切傷痛,也提到雖然近20年過去,仍是每天都想念著母親。同時他和弟弟哈利打算在明年對公眾開放他們和母親的寢宮- 肯辛頓宮,讓民眾親自接觸黛妃生前的一切,延續她在大眾心目中的美麗回憶。

2007年黛妃逝世10週年紀念時,威廉王子2兄弟就曾在在倫敦的溫布利球場(Wembley Stadium)舉辦隆重的紀念音樂會,到場觀眾高達6萬多人,2人分別上台發表感人的演說,還有艾爾頓強爵士(Elton John)的音樂表演。可見黛妃在英國人民和名人心目中的地位依然不減。

黛妃、查爾斯親王和兩位小王子的全家福。(圖/美聯社)

黛妃的原名是黛安娜‧弗蘭茜斯‧斯賓塞(Diana Frances Spencer),出生於子爵家庭,於1981年嫁給王儲查爾斯親王(Prince Charles, The Prince of Wales),受封為威爾斯王妃(Princess of Wales)、自此被大眾稱為黛安娜王妃。她是威廉和哈利兩位王子的母親,更是英國重要的慈善社會人士。1996年8月正式離婚,因身為王儲母親身份獲准保留王妃頭銜,卻在一年後的8月31日在巴黎出車禍身亡,至今仍是英國最受平民愛戴的王妃。

(中時電子報)