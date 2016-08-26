總統府親子日 蔡總統抱小嬰兒合照

總統府今天舉辦年度親子日活動，是總統蔡英文上任後的首次親子日。蔡總統感謝在場的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤和小朋友們，因為有他們的支持，總統府的員工才能創造大家的幸福。

總統府的年度親子日今天登場，這是蔡總統上任後的首場親子日活動。報名人數破千人，府方說，這是歷年最多。蔡總統在活動中跟大家互動、合照，有小朋友不耐現場人多氣溫高，在合照時哭了出來，蔡總統摸摸小朋友臉頰安撫小朋友；還有員工帶著小嬰兒，蔡總統順勢抱起小嬰兒一起合照。

總統府規劃，總統府員工可以帶著家屬，參觀自己的工作環境；府方請來新象創作劇團表演劇目「馬戲FunParty」，新象創作劇團參與過「聽奧開幕」及「世運開幕」，劇團當中部分團員是「慢飛天使（遲緩兒）」。

蔡總統致詞時說，今天來的家屬有爸爸、媽媽、阿公、阿嬤還有很多小朋友，她謝謝大家這段時間把家庭中最重要的那個人貢獻給總統府，讓國家最高機構可以運轉、運行，照顧全國的人。

蔡總統特別感謝大家，每天看到總統府的工作同仁很專業、很盡責，在臉上表現出來的是一種對國家責任感，她知道他們對國家貢獻後面，一定有一個強而有力的支持，他們的支持來自家人。

蔡總統也跟在場的阿公和阿嬤說抱歉和謝謝，因為總統府比較忙，以至於有時疏於孝順阿公、阿嬤、爸爸、媽媽；蔡總統也對在場的小朋友說，爸媽在總統府上班，是為了這國家的未來和下一代，有時比較沒時間照顧小朋友，請小朋友多包含寬容，「爸媽不只創造你們幸福，還有更多全台灣小朋友幸福。」

蔡總統說今天是她當總統以來第一次看到這麼多總統府同仁的家屬，也是她當總統以來對這麼多人、且這麼嘈雜的人群講話，感到大家的興奮和熱情，真的很高興，大家跟平常她在每個行程看到的大街小巷民眾一樣，看起來像加油團，都很熱情、給她鼓勵。

此外，蔡總統也呼籲大家捐書給台東的仁愛國小，因為尼伯特颱風重創台東後，很多機關需要重新建設，仁愛國小災情很嚴重，總統府同仁發起捐書給仁愛國小活動，目前募集800多冊，成果還不錯，如果大家有覺得不錯的書，鼓勵大家捐出來，讓書有更多來源。1050826

(中央社)