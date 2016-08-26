台灣國際龍舟錦標賽 魏明谷點睛

台灣國際龍舟錦標賽今天舉行開光點睛儀式，彰化縣長魏明谷、民進黨籍立委黃芳秀等人為比賽龍舟點睛，預祝比賽順利成功。

魏明谷致詞時說，鹿港福鹿溪才剛舉辦完鹿港慶端陽龍舟賽，今年龍舟賽在夜間舉辦獲得好評，希望賽事平安順遂。

台灣國際龍舟錦標賽將從今天起一連3天在鹿港福鹿溪舉辦賽事，今年邀請來自菲律賓、日本、香港等國家的隊伍和台北市、彰化縣等國內隊伍競技，196隊伍將在福鹿溪水道上一較高下。

而在比賽正式展開前，主辦單位先邀請彰化縣長魏明谷、民進黨籍立委黃秀芳以及鹿港鎮長黃振彥等人參加龍舟點睛儀式，魏明谷等人手拿毛筆，小心翼翼的為還未下水的競賽型龍舟點睛，主辦單位隨即用吊車將龍舟吊起準備放置在福鹿溪，象徵下水比賽順利成功。

魏明谷致詞時說，這次舉辦比賽的福鹿溪才剛舉辦完鹿港慶端陽活動，今年選在夜間舉辦，獲得好評，他希望國際龍舟錦標賽順利成功，而彰化縣政府推動鹿港成為國家歷史文化風景區，鹿港有豐富的人文歷史，歡迎大家一起來參與龍舟賽，到鹿港來觀光。

2016台灣國際競技龍舟錦標賽將從今天起一連3天在福鹿溪登場，比賽分為競技型22人級及12人級龍舟，再分為公開組以及混合組2個組別，各組冠軍預計在28日下午出爐。1050826

(中央社)