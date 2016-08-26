首波冷空氣來了 氣象局：只是東北風

(中央社記者余曉涵台北26日電)氣象達人彭啟明說，從週日開始由於北方高壓系統增強，今年首波的秋天型態的冷高壓開始在中國北方發展南下。不過氣象局說，只是較涼爽的東北風南下，還不能稱做冷空氣。

氣象達人彭啟明今天在臉書上說，週日開始，由於北方高壓系統增強，這是今年第一波的秋天型態的冷高壓開始在中國北方發展南下，這是今年第一波冷空氣，的確有點早，但歷史上還是有類似情形，氣候上代表意義還有待發生後再來觀察。

彭啟明表示，預計週日隨著冷空氣推到台灣北方，冷暖空氣交界可能會讓台灣北部有明顯陣雨發展，甚至發展起來對流雲系，未來這週日開始到週一、二，要稍微留意，除了溫度稍降之外，可能早晚會讓民眾有點很舒服的稍涼意，北部高溫預計會降到攝氏32至33度，沒像這幾天動輒36至37度。

中央氣象局則說，只是較涼爽的東北風南下，還不能稱做冷空氣。氣象局表示，雖然在緯度較高的國家，這波東北風已經算是秋天系統，但到台灣來已經是強弩之末，且根據過去的歷史記錄，有過8月20幾號時就來的記錄。

氣象局表示，預計這波較涼爽的東北風會讓高溫下降到31至33度，低溫為24至25度，30日氣溫則會回升。1050826

(中央社)