司法院正副院長 總統提名許宗力、蔡炯燉 2016年08月26日 12:47 中時 曾薏蘋 小字型 中字型 大字型 點閱1024 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 總統府今將正式提名曾任大法官的台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡炯燉為司法院正副院長人選，並提名5名大法官，包括台大法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、司改會董事長黃瑞明與其中一為女性為司法院副秘書長張瓊文。上次司法院正副院長被提名人謝文定、林錦芳引發各界反彈，兩人退出提名後，蔡英文親自擔任司改國是會議籌備小組召集人，人選今天拍板。(中時) 關鍵字：提名、司法院、正副院長、副院長 點閱1024 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：蔡英文執政百天 中間選民不滿意度提高 上一則：徵求新奧運旗 獨派團體要求正名台灣 相關新聞 期貨公會副理事長 林添富、莊輝耀當選 文字 名家觀點－總統豈能自行釋憲 文字 美國提名金墉 續任世界銀行總裁 文字 美提名金墉 續任世銀行長 圖片 蔡英文將提名許宗力 蔡烱燉 出任司法院正副院長 圖片 發表意見(0)