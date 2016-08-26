司法院正副院長 總統提名許宗力、蔡炯燉

我要評比

總統府今將正式提名曾任大法官的台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡炯燉為司法院正副院長人選，並提名5名大法官，包括台大法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、司改會董事長黃瑞明與其中一為女性為司法院副秘書長張瓊文。

上次司法院正副院長被提名人謝文定、林錦芳引發各界反彈，兩人退出提名後，蔡英文親自擔任司改國是會議籌備小組召集人，人選今天拍板。

(中時)