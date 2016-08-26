兩岸智庫首次共同發布「南海形勢報告藍皮書」 《2015年南海地區形勢評估報告》出版

《2015年南海地區形勢評估報告》（報告）26日出版發行。而這也是兩岸智庫首次共同發布「南海形勢報告藍皮書」。

《報告》由大陸的中國南海研究院和臺灣的政治大學臺灣安全研究中心共同策劃，中國南海研究院院長吳士存和政治大學臺灣安全研究中心執行長劉復國主持編寫，邀請了兩岸由17位兩岸專家學者（台灣6位），長期跟蹤和研究南海問題的專家學者共同參與。

《報告》分13個專題，共300多頁，逾10萬字。《報告》秉承「兩岸視角、學者觀點、專家聲音」的特色，從不同專業角度，回顧和總結2015年南海的時事政治動態，深入剖析了南海周邊國家及域外相關國家南海政策的演變，並重點對菲律賓南海仲裁案裁決進行了深度解讀，系統闡述兩岸對仲裁案的合理、合法的政策立場。

《報告》認為，當前南海局勢總體維持穩定可控，但緊張升溫態勢持續發展，兩岸在南海問題上共同面臨挑戰更加嚴峻。菲律賓南海仲裁案、南沙島礁建設依然是熱點問題，美國巡航南海成為加劇海上緊張形勢最重要的因素之一。美國通過「自由航行」、支持仲裁和加強前沿軍事存在等方式深度介入南海爭端，使得南海爭端向中美對抗發展趨勢明顯。

《報告》指出，2015年中國與東盟國家繼續圍繞落實《南海各方行為宣言》，推進「南海行為準則」磋商及《宣言》框架下的南海海上務實合作，在官方對話磋商和民間智庫交流合作等領域都取得了豐碩的成果。特別是中國與東盟十國進入了「南海行為準則」磋商「重要和複雜問題」討論階段，加快「準則」談判進程。但中國與東盟南海海上合作互信基礎不足凸出，有關國家仍然缺乏推動南海海上務實合作的真實意願。

《報告》回顧總結了在過去的一年中，兩岸南海維權所作出的努力和相互配合的默契，並呼籲台灣民進黨當局應以更加務實的態度，繼續推動和鞏固兩岸既有的合作基礎，維護兩岸在南海的共同利益。

兩岸《南海地區形勢評估報告》始創於2011年，已連續公開出版6年。目前，《報告》已成為兩岸南海問題研究專家學者和國際社會瞭解當前南海形勢和有關各方在南海的政策取向的一個重要「視窗」，同時也是兩岸專家學者就南海問題進行交流互動的一個重要「平台」。

(中時)