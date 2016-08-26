蔡英文執政百天 中間選民不滿意度提高

台灣智庫今天舉辦記者會，公布總統蔡英文的百天施政表現，滿意度48.5%，38.4%不滿意；與7月調查相比，滿意度下降0.6%，不滿意度上升2.4%。其中不偏任何黨派的中間選民，不滿意度比上個月上升5.6%。

至於林全內閣滿意度39.6%、不滿意度41.0%，與7月調查相較，滿意度下降5.5%，不滿意度上升1.5%，是過去4個月調查中，首度不滿意度超過滿意度。

針對施政表現，對英政府最滿意的政策前3名為，不當黨產的改革有29.3%、年金改革政策有27.3%、勞工休假政策有21.5%。不滿意的民眾對英政府感到最不滿的政策前3名為，勞工休假政策達42.1%、兩岸政策有30.5%、年金改革政策有20.1%。

不滿意的聲音多集中在勞工政策休假政策上，尤其以年輕族群最為明顯，20到29歲有54.8%、30到39歲為65.1%、40到49為也高達46.9%，此年齡區段多是勞動市場上的受僱者與基層勞動者，對勞動政策表示不滿，政府未來在處理勞工議題時，可能需要更加關切情年勞動者的處境與問題。

針對立法院的四個政黨滿意度部分，22.9%的民眾滿意國民黨的表現，68.4%的民眾感到不滿意；48.7%的民眾滿意民進黨的表現，43.9%的民眾感到不滿意；43.3%的民眾滿意時代力量的表現，44.0%的民眾感到不滿意；30.6%的民眾滿意親民黨的表現，49.4%的民眾感到不滿意。

時代力量立委徐永明認為，蔡英文的滿意度執政3個月，不滿意上升的速度很快，代表政府雖然有改革形象，但是步驟混亂，從一般民眾對勞工休假、兩岸等議題的正反評價都很高，就能夠看出，像是英政府力推兩岸維持現狀，但是反而讓左右兩極端都不滿意。政府要有所警惕，不要讓形象固著化，會對未來的施政有所影響。

此民調由台灣智庫民調中心委託趨勢民意調查公司進行，於2016年8月21- 22日晚間18：30~22：00執行調查。調查對象為戶籍在台灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾，以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採用分層比例隨機抽樣方式進行電話調查。完成樣本數為1,069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%。

(中時)