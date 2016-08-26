火燒台灣民政府 李承龍10萬交保 2016年08月26日 12:49 中時 蔡依珍 小字型 中字型 大字型 點閱3144 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 李妻獲悉遭收押的丈夫前北市議員李承龍10萬交保，和友人開心相擁。(蔡依珍攝) 李妻苦苦守候。(蔡依珍) 火燒台灣民政府的前台北市議員李承龍移審後桃園地院法官有條件10萬元交保，要求限制住居、不能再到台灣民政府騷擾，苦苦守候的李妻正好帶10萬元，獲悉連忙繳款等著迎接丈夫歸來。(中時) 關鍵字：政府、台灣、李承龍、市議員 點閱3144 我要評比 6/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：澎湖失聯漁船金門尋獲 船長死亡原因待查 上一則：限5秒內結完帳 婦大鬧超商遭強制就醫 相關新聞 越南沿海遭台塑鋼廠污染 生機再現 文字 永冠在台中港投資35億元生變 市議員痛批市府無誠信 圖片 青工會送電影票 關懷弱勢兒童 圖片 【天氣】中颱獅子山明影響台灣 北台灣轉有雨天氣 影音 印尼破獲跨國販毒集團 2台灣人被捕 文字 發表意見(0)