火燒台灣民政府 李承龍10萬交保

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李妻獲悉遭收押的丈夫前北市議員李承龍10萬交保，和友人開心相擁。(蔡依珍攝)

李妻苦苦守候。(蔡依珍)

火燒台灣民政府的前台北市議員李承龍移審後桃園地院法官有條件10萬元交保，要求限制住居、不能再到台灣民政府騷擾，苦苦守候的李妻正好帶10萬元，獲悉連忙繳款等著迎接丈夫歸來。

(中時)