把桌遊當教材 王志淇返鄉教特教生獲獎

榮獲教育部「優良特殊教育人員」的王志淇投身澎湖特殊教育5年多，把桌遊融入教材，提升孩子的學習意願。（教育部提供）

榮獲教育部「優良特殊教育人員」的王志淇投身澎湖特殊教育5年多，最近更把自己對桌遊的興趣帶進了教學領域，嘗試以桌遊為教學教材，像是國文課上配合〈妙語說書人〉的奇幻圖卡，英文課讓學生在〈拉密〉裡抽出英文字母，希望能提升學生的學習意願及學習成效。

「出生於澎湖，回饋於澎湖」一直是王志淇秉持的精神，他從彰化師範大學特教系畢業後，就回鄉服務，現在澎湖縣立文光國民中學投身特殊教育，曾帶過視障巡迴輔導班及資源班，親身體會到澎湖在特殊教育發展上的困難，因此他積極與縣內各級學校教師共享自身所學、交流特殊教育相關經驗、分享教材教具等。

王志淇回憶，有一位全盲的學生，在學習和生活上都顯得退縮，但在學習點字和定向行動等課程後，學生逐步建立起學習的方法，也建構出生活環境的地理概念，興起他探索的熱情，個性也變得開朗許多，甚至畢業後，北上求學時，能自行搭飛機和捷運，擴大生活範圍、獨立生活，看到學生的成長，王志淇很感動也被鼓舞。

王志淇也把桌遊帶進了教學領域，增加學習成效，像是國文課時，學生們以〈妙語說書人〉的奇幻圖卡，讓學生應用觀察的敏銳度，發展出一篇篇創意十足、笑料不斷的奇聞趣事；英文課上，學生們一手排列著從〈拉密〉裡抽出的英文字母，一手迅速地翻找著英文課本，企圖以最快的速度排出學過的英文字詞、完成任務。

「老師就像園丁一般，呵護著一顆顆名為學生的種子，」王志淇說，也許有的種子發芽得慢一些、改變也不夠顯著，但在愛的陪伴及專業知能的呵護下，都有機會擁有一片發展的空間。

(中時)