藍批蔡「假左文青治國」 只顧深綠選民

國民黨立院黨團委託趨勢民調公司調查民眾對蔡英文政府各項施政滿意度，不滿意度幾乎都在五成附近來回，國民黨團副書記長林為洲更指蔡英文政府是「假左文青治國」，從民調可以顯示，就連中間選民的不滿意度都兩倍於滿意度，唯一滿意度較高的是深綠選民，林為洲也以司法院正副院長提名爭議為例，明顯蔡政府決策模式被深綠綁架，「只照顧深綠選民感受，沒照顧全民感受。」

林為洲指出，當時蔡英文提名謝文定、林錦芳為司法院正副院長人選時，唯一表達不滿的就是深綠，國民黨甚至在過程當中不曾一次發表言論批判她提出的正副院長人選，中間選民則是對兩人不太認識，沒有太大反彈，最後卻髮夾彎換掉，對她名望傷害很大，也證明決策被深綠綁架。

至於是否希望內閣改組，國民黨團書記長江啟臣則表示，外面的公司三個月試用期應該就知道這些主管幹部適不適用，三個月了都還看不出來，那這公司準備倒閉了，國家也一樣，「三個月，可以了啦。」

國民黨團此次委外進行的民調以施政議題做區分，其中在人事任命方面，有49.9%不滿意，36.3%滿意；保障勞工權益46.2%不滿意，36.3%滿意；危機處理能力46.1%不滿意，43.4%滿意；兩岸關係43%不滿意、35.8滿意；促進經濟發展41.2%不滿意，36.2%滿意；國道收費員抗爭處理64.9%不滿意，僅25.1%滿意。至於對蔡政府未來施政，則有50%人民沒信心。

(中時)