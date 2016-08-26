南韓樂天集團副主席死亡 警疑自殺

2009年12月樂天集團主席辛東彬和Lee In-won(右)在首爾參加開幕儀式。(美聯社)

南韓樂天集團(Lotte Group)證實週五官方發現疑似副主席Lee In-won的遺體，警方目前懷疑Lee是自殺，原本他預計要因檢方對樂天集團展開的刑事調查而被檢方訊問。

根據路透社(Reuters)報導，樂天集團以簡訊方式向記者證實，警方和其他消息來源指出Lee已經死亡，但並未進一步解釋他的死因。

南韓官方媒體韓聯社(Yonhap News Agency)引述未具名的消息來源指出，首爾附近楊平郡(Yangpyeong)的消防局和警方周五早上在一條步道上發現疑似Lee的遺體，警方仍在試圖確認屍體的身分，Lee的車上找到一封自殺遺書。

現年69歲的Lee原本預計要在周五晚上接受檢方的訊問，檢方在今年六月突襲樂天集團的辦公室，尋找該集團旗下公司交易中是否有違反信託、建立秘密基金的證據。

掌管企業評價網站CEO Score分析部的Park Jun-hun說，Lee的死對檢方的調查來說是一大打擊。Lee自1973年以來就為樂天集團工作，掌管該公司的整體和核心營運。樂天集團雖是由日籍韓國人辛格浩創始、與家人共同擁有的企業，但Lee在集團內部的地位和辛家族幾乎相當，他也很了解辛格浩和高層辛東彬的想法。

檢方對樂天集團的調查已經嚴重影響該公司的生意，樂天飯店(Hotel Lotte)六月被迫放棄上市計畫，該飯店原本可望在上市時募得51.2億美元的資金，成為今年全球規模最大的上市。日經新聞也報導，樂天化學(Lotte Chemical Corp)同月也因籌募資金困難，而被迫放棄收購美國埃克塞爾集團(Axiall Corp)的計畫。

(中時電子報)