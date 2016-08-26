龍眼價格飆漲 賓士男停國道路肩採龍眼

龍眼價格今年飆漲一倍，竟有駕駛疑似裝成故障車，臨停國道路肩採龍眼，由於故障警示牌未依規擺放，已明顯違規，若駕駛承認臨停採龍眼，罰款更重。中央社記者蕭博陽南投縣攝 105年8月26日

龍眼價格今年飆漲一倍，竟有駕駛疑似裝成故障車，臨停國道路肩採龍眼，由於故障警示牌未依規擺放，已明顯違規，若駕駛承認臨停採龍眼，罰款更重。

一名中年男子昨天駕駛賓士車，停在國道6號東向的國姓一號隧道出口，後車廂打開，乍看以為車輛故障而臨停路肩，但男子卻手持採果用的長竿，對著山坡邊結實累累的龍眼樹勾採，意圖採集成串龍眼。此路段為高架道路，山坡遍布結實的龍眼樹。

國道公路警察局第七公路警察大隊埔里小隊今天表示，車輛故障臨停路肩，依規應將故障警示牌擺放在車後至少50公尺，男子將故障警示牌掛在後車廂門，已明顯違規，可依道路交通管理處罰條例第59條，開罰新台幣1500元到3000元，此處為國道路肩，最少罰1800元。

埔里小隊表示，若經員警到場確認駕駛人是為採龍眼而臨停路肩，則可依道路交通管理處罰條例第33條第1項8款，違規臨時停車，開罰新台幣3000元到6000元；若非種植農民或地主，偷採龍眼則觸犯刑法竊盜罪嫌。

埔里小隊表示，最近是龍眼產季，國道警依經驗，知道此路段山坡邊有龍眼樹結果，近期已加強巡邏注意，但駕駛人臨停採龍眼的行為無法預測，巡邏車尚未發現違規情事，將持續加強巡邏注意。

埔里小隊表示，一般駕駛人通常注意車前道路狀況，不會注意路邊山坡是否有果樹，且駕駛還攜帶採果長竿，明顯是「有備而來」，推測臨停採龍眼的賓士車駕駛可能是熟知的當地人。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，受今年初寒害影響，加上開花期遇大雨，果樹落花嚴重，龍眼結果狀況不理想，產期延後，產量也大減6成，去年產地成交價每台斤12元到15元，今年漲到每台斤25元到30元；縣內13個鄉鎮市都有種龍眼，以中寮鄉、國姓鄉為主。1050826

(中央社)