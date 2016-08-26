愛變裝騷擾夜歸女 百公斤巨漢被逮

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(中央社記者張榮祥台南26日電）百公斤身形的鄭姓男子有變裝癖好，老婆雖有孕在身，還是利用深夜變裝外出，騎著老婆的機車騷擾夜歸女子，警方今天將他逮捕到案，且搜出女性洋裝、假乳等物。

台南市警局第五分局今年5月起獲報，有人騎著未懸掛車牌的機車，利用深夜尾隨同是騎機車的夜歸女子，在等候紅燈時，掀起對方裙子，有人嚇一大跳，有人摔車，有人衣服被扯壞。

從5月至8月，台南市安平區、安南區、北區至少有5名夜歸女子受害，但因犯案者戴著全罩式安全帽、口罩，有時甚至長髮披肩，讓警方搞不清楚嫌犯究竟是男是女。

警方逐一蒐證，釐清犯案者身形、機車、特徵，鎖定有搶奪前科的38歲鄭姓男子涉案，今天在安南區的住處外埋伏，趁他外出時攔查，鄭男只好坦承犯案，且交出一只手提袋，袋中全是女性洋裝、假乳等物。

警方調查，鄭男以擺小吃攤為業，老婆懷孕，他卻變裝，再騎著老婆的機車外出犯案；但鄭男犯案前會先把車牌卸下，且不是每次犯案都會變裝，有時會以男兒身現身，才讓辦案員警頭大。

鄭男身高173公分，體重約100公斤，體形壯碩，卻喜好變裝，變裝後感覺很不搭，連老婆也不知情；警方問他為何有變裝癖，鄭男說，他不知道。1050826

(中央社)