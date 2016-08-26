聘體育專業人員 多數國營事業未達標

我要評比

民主進步黨籍立法委員劉世芳今天表示，依國民體育法規定，員工500人以上機關、團體與企業應聘體育專業人員，但許多國營事業沒達標準，只有合庫、台電聘僱人數較多。

劉世芳、民進黨籍立委許智傑上午在立法院舉行記者會表示，國民體育法規定，員工人數在500人以上者，應聘體育專業人員，辦理員工體育休閒活動設計及輔導。

她說，員工數超過2.5萬人的中華郵政股份有限公司、員工數近1.5萬人的台灣中油股份有限公司、台灣糖業股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、華南金融控股股份有限公司與彰銀彰化商業銀行股份有限公司等掛零；員工數近2.3萬人的中華電信股份有限公司僅聘2人、員工數1萬多人的中國鋼鐵股份有限公司僅聘1人。

許智傑以台灣電力股份有限公司為例說，目前台電旗下共認養6支球隊，合作金庫投資棒球、羽球與桌球都有很大貢獻，2家企業都培養出不少運動明星，希望其他國營企業仿效，落實國民體育法規定。

他說，目前國民體育法對未聘僱的企業沒罰則，將提修法增加罰則。

教育部體育署全民運動組長呂忠仁說，機關員額聘用限制，法條強制力不足，國民體育風氣近幾年才興起，導致國民體育法未被落實。

他說，體育署近年有積極推動職工體育，也會擬定相關草案，讓專業體育人員有機會到各機關推廣運動。

財政部國庫署公股管理組簡任稽核張珮玲說，所屬事業金融業居多，大多推出公益活動，專業體育人員雖聘僱不多，但各企業內部都有相關社團，未來也會盡力配合推動。1050826

(中央社)