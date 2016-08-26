高雄市娜麓灣原住民老人日間關懷站舉行乘風破浪讀書分享會。（吳江泉攝）

高雄市娜麓灣原住民老人日間關懷站今（26）日舉行讀書會，特別邀請《乘風破浪─阿美族移居高雄的腳蹤》書中2位作者到現場，與關懷站長者共同分享故事內容的點點滴滴。作者並贈書予關懷站作為紀念，關懷站內長者也親贈手工縫製完成的十字繡，感謝小港醫院侯明鋒院長推動關懷站照顧在地族人。

原住民長青協會理事長鄭玉貴表示，該書由市府原民會出版，內容記錄阿美族人移居高雄的腳蹤，書中共有14篇、21則族人的生命奮鬥故事，描寫阿美族人從東部移居到高雄的過往經歷，包括丈夫在遠洋捕漁的辛苦及歧視，妻子獨自在家思念丈夫的心境與面對陌生環境的徬徨，與其他都會生活的甘苦談。

作者透過影片與書中內容分享，讓關懷站人員見證高雄的歷史變遷、高雄的文化脈絡、族群間的文化交流與族群文化如何與在地特色結合，開啟對於在地原住民文化的關懷包容與省思。會中也彼此交流各自在高雄異地生活時的種種回憶，活動充滿溫馨與歡笑。

小港醫院院長侯明鋒表示，娜麓灣原住民老人日間關懷站是一處具備圖書功能與老人日間關懷的地方，這裡具備照顧族人長者身、心、靈的功能，而市府原民會與小港醫院合作推動關懷照顧原住民鄉親，共同的圖像就是期待族人能富足健康，充滿自信尊嚴，為了更貼近族人而辦理讀書分享會，感謝外界協助提供寶貴意見，有助於瞭解原住民在都會發展的脈絡，對於關懷照顧高雄市小港區山明國宅社區內及附近原住民長輩深具意義。

侯院長說，小港醫院依循市長打造健康城市及友善城市的治理架構，願為高雄原住民的健康努力成為後盾，娜麓灣原住民老人日間關懷站以活躍老化(active aging)及在地老化(aging in community)為目標，提供原住民生活諮詢與照顧服務轉介、營養餐飲、健康促進、文康休閒、居家關懷，另增加提供或連結交通服務等，期待與市府原民會共同將「娜麓灣社區」打造成為原住民社會住宅典範。

(中時)