亞泥復礦 環團質疑衝擊浪漫台三線

我要評比

亞洲水泥公司計劃在新竹關西恢復水泥開採，地球公民基金會等環保團體質疑這將衝擊總統蔡英文的客庄「浪漫台三線」政策，今天上午前往行政院抗議，要求政府檢討西部復礦政策。

環團與新竹縣關西鎮居民上午到行政院大門口前抗議， 高舉「政院踹共」、「還我自然主權」、「修正獨裁礦業法」、「優先政策環評」標語。

地球公民基金會研究員潘正正表示，台灣水泥生產過剩，長期維持2至3成外銷，2009年還超過5成，根本不該闢新礦場。

她表示，蔡總統選前可能對亞泥要在新竹關西復炸礦山、橫山水泥廠要增量生產有所不知，否則怎麼會提出「浪漫台三線」政見？呼籲政府在年底前啟動礦業政策環評，並在完成前暫緩礦場個案審查。

潘正正說，希望經濟部徹底檢討礦業開發制度，單憑說有需要就要開發，但評估制度在哪裡？且應該讓居民有參與權利，「不能每次家後面200多公尺要開礦了，我們到最後一天才知道。」

經濟部、環保署，以及行政院交通環境資源處官員出面代表接受陳情。環保署官員表示，今天下午將召開第一次併案審查會議，邀請專家學者初審，民眾團體代表也已報名與會，可以在會中表達訴求。1050826

(中央社)