山東遭騙學費增至3學生 2人猝死

山東臨沂日前一名即將上大學的女學生徐玉玉遭電話詐騙光學費後急到猝死，引發大陸輿論譁然。據陸媒報導，當地學費詐騙的受害學生已增至3人，而且另一名學生也暴斃。

大陸央廣網報導，山東臨沂3起電信詐騙都因為能說出被騙人基本資料，讓人深信不疑，從而讓人陷入騙局。

最早傳出的案件是家住山東省臨沂市羅莊區的18歲大學新生徐玉玉遭詐騙電話騙走人民幣9900元（約新台幣4萬7500元）學費，導致呼吸心臟驟停，最終去世。

徐玉玉是因對方聲稱當天是大學新生助學金發放工作的最後一天，要求她20分鐘內趕到自動櫃員機（ATM）操作，才上當受騙。

同一天，與徐玉玉家相隔不遠的臨沂市河東區的大一女生「小芹」也遭遇電信詐騙。

據小芹表示，當時她看到陌生來電本不想接聽，但對方透過不同的電話，分別假扮成快遞公司、銀行客服、公安局辦案人員，騙她說需要往指定帳戶匯款證明收入來源合法，並且準確說出她的身分證號碼、銀行帳戶等個人資料，她才落入圈套，把家人給她的6800元都匯出。

同在臨沂市的臨沭縣大二學生宋振寧也在連續遭遇電信詐騙後，心臟驟停，不幸去世。

京華時報報導，宋振寧12日接到來電，對方自稱是公安局民警，說宋振寧的銀行卡被人購買珠寶透支約6萬元。對方說出他的銀行卡號，並說他是山東理工大學的學生，使他信以為真。

家屬說，宋振寧轉給對方提供的帳戶2000元。後來和親戚說起這件事，才意識到自己被騙，於是報警。

但22日，上述陌生電話再次聯繫宋振寧要他「還款」。宋振寧不知為什麼就把自己的生活費及家中的現金存入銀行卡，下午宋振寧發現銀行卡的錢（具體數額暫不清楚）都不見了。

23日，宋振寧的母親要叫他起床時，發現他倒在沙發上。經醫生診斷，宋振寧因心臟驟停而離世。1050826

(中央社)