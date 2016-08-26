心跳停止15分鐘 開心手術7小時救回

72歲蔡先生（左）日前在進香途中突然倒下，心跳停止15分鐘，豐原醫院心臟外科主任林雍凱（右）診斷為急性心肌梗塞併發心跳停止及休克，經7小時開心手術，終於把人救回來。（衛福部豐原醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 105年8月26日

72歲蔡先生日前在進香途中突然倒下，心跳停止15分鐘，醫師診斷為急性心肌梗塞併發心跳停止及休克，經7小時開心手術，終於把人救回來。

蔡先生日前從彰化到台中神岡進香，卻突然在路上倒下，沒了呼吸心跳，同行恰好有護理師緊急幫忙急救並送醫，醫師診斷，蔡先生是急性心肌梗塞併發心跳停止及休克。

醫師指出，因蔡先生的三條冠狀動脈阻塞，僅賴側枝循環維持，心導管無法通過施予氣球擴張及支架置放，只能緊急開心手術，經過7小時手術急救，終於把人救回來。

蔡先生說，自己的身體硬朗，沒什麼病痛，常跟著村裡的王爺四處去進香，而且他還幫王爺拿黑令旗。此趟他自彰化到神岡進香，接著要前往大甲，未料途中竟昏倒了，醒來人在加護病房內，旁人告知他心臟停了15分鐘，自己都嚇到。

豐原醫院心臟外科主任林雍凱表示，蔡先生的心血管已發展出不少側枝循環，推測冠狀動脈阻塞已有一段時間，平時應是症狀不明顯，所以患者才未注意到。

蔡先生平時愛吃爌肉飯，出院前，他特地邀醫師到彰化吃肉圓、爌肉飯，但醫師提醒，如有家族病史、三高的民眾，在飲食方面尤要注意，平時作息正常、多運動，如身體出現異狀，宜盡早就醫，早發現早治療。1050826

(中央社)