許厝分校遷校爭議 地方官方意見紛歧

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雲林麥寮鄉橋頭國小許厝分校暴露在污染環境，政府決定遷校，今天在麥寮說明會上，官方說要暫時安置，地方堅持在地就讀、搭帳棚上課，意見紛歧。

雲林縣政府邀衛生福利部、國家衛生研究院等單位，上午前進麥寮鄉公所召開說明會，與地方及家長再溝通，採取公開透明方式，全程網路直播。

雲林縣長李進勇表示，專家研究調查報告經國際審查，許厝分校處在環境污染高風險地區，學童身處危險，大家都關心，仿照日本福島核災暫時性遷移做法，政府不會怠忽責任，後續追查污染源，降低對環境衝擊。

國家衛生研究院表示，環境污染影響可能30年至40年後才會顯現症狀，許厝分校處在環境污染的高危險環境，預防性遷離是必要的。

立委蘇治芬呼籲，建立全面、完善、與時俱進的監測系統並加嚴管制。她表示，「即使遷校，事情也沒有落幕」，居民與學童的健康都不能等，希望有更多學術性研究的支持。

與會的雲林縣議員、中興村辦公室、鄉民代表、許厝分校學生家長等紛紛發言，揚言即使搭帳棚、出動義工煮膳食也甘願，並要求賠償污染造成產業損失。

中興村長許再發要求提出最新數據比對；雲林縣議員許志豪提安置暫緩，遷回許厝分校舊址上課；縣議員林深拒絕選擇性證據、調查報告也影響產業要求全面賠償；許厝分校與會家長高呼反對遷校、在地就學。

說明會中發生一段插曲，來自彰化縣大城鄉的1名民眾發言，要求台塑比照煉鋼廠在越南造成魚類污染的賠償方案，並要求關廠，結果引起在場麥寮鄉民反彈，出現短暫爭執。說明會就在混亂中結束。1050826

(中央社)