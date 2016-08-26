林書豪首拍MV 周杰倫慘被蓋火鍋

金曲歌王周杰倫邀球星林書豪合拍新歌「土耳其冰淇淋」MV，首次拍MV的林書豪直呼好玩，兩人尬籃球又尬鋼琴，周杰倫還被林書豪蓋火鍋。

出道16年的周杰倫，今年6月24日發行第14張專輯「周杰倫的床邊故事」。日前周杰倫邀林書豪拍攝新歌「土耳其冰淇淋」MV，MV中尬籃球又尬鋼琴，首次拍攝MV的林書豪還跳段舞蹈。

「土耳其冰淇淋」是節奏感強烈的舞曲風格，MV拍得詼諧有趣，周杰倫與林書豪先是各自開車不期而遇，林書豪主動向周杰倫下戰帖，問「要不要挑一下？」結果是在投籃機前較勁，周杰倫表現得出奇厲害，讓林書豪大呼不可思議。

之後轉戰籃球場，自然是林書豪地盤了，周杰倫慘被林書豪蓋火鍋；MV裡你來我往，還用土耳其冰淇淋互相安慰、捉弄對方，展現小幽默。

不僅尬籃球，兩人也尬鋼琴，林書豪難得秀鋼琴，周杰倫不時給予意見、細心指導，同樣在打籃球時，林書豪也熱心給周杰倫許多打籃球攻防建議，儘管被林書豪蓋火鍋，周杰倫也覺得非常開心。

林書豪在拍攝過程跟著唱副歌「土耳其冰淇淋」，笑稱小時候練過幾年鋼琴，但沒學得很認真，「通常我媽要我每天練1個小時」；周杰倫回憶起小時候媽媽嚴格要他練琴情景，「我小時候是每天練兩個小時，我覺得我還是不要打籃球，彈鋼琴就好了」。1050826

(中央社)