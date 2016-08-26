柯文哲：推動台北市停車位共享計畫

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台北市長柯文哲（圖）26日主持交通會報後說，公家機關要有共享概念，要求相關單位提出「台北市停車位共享計畫」，希望公家和私人大樓都可開放夜間或是沒有使用的停車場空位。中央社記者劉建邦攝 105年8月26日

台北市長柯文哲今天主持交通會報後說，公家機關要有共享概念，要求相關單位提出「台北市停車位共享計畫」，希望公家和私人大樓都可開放夜間或是沒有使用的停車場空位。

柯文哲上午出席並主持交通會報，聆聽警察局、停車管理工程處等單位報告，其中停管處針對「推動機關學校夜間開放停車專案」進行說明。

停管處表示，在機關學校夜間開放停車專案部分，至今年2月23日止，已開放有101處公家機關、66間學校；特殊因素無法開放的有103處機關、126間學校；尚未開放機關有21處、學校有22間。

停管處提出104年度已開放夜間停車場學校例子，包含景興國小、內湖國中、中正高中、松山家商、金華國中，5間學校都有盈餘，金華國中一年盈餘新台幣34萬4911元。

停管處說，明年底前會協助43處機關學校開放，並要求開放供民眾收費停車使用。

柯文哲聽完報告後先舉興隆公宅例子，他表示，因公宅停車場委外給物業公司管理，但停車場收入沒算給業者，對業者來說開放居民停車沒收益，乾脆不給停，機關學校夜間要開放停車，必須提供相關優惠給開放者。

柯文哲說，不只是公家機關，像內湖區私人商業大樓的停車位也可開放，他舉宜蘭小學沒有圍牆為例，台北市小學圍牆高且有電子圍籬，感覺好像在防備對方，公家機關要有共享概念，且蓋停車場要花好幾億元。

他表示，9月12日要召開居住正義座談會，台北市目前約有6萬多戶的空戶，透過房屋稅和地價稅修正，讓空戶願意讓出來，就像是私人商業大樓或公家機關下班後停車位沒人使用，要求提出「台北市停車位共享計畫」。1050826

(中央社)