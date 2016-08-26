衛福部南下討論許厝分校遷校，雙方沒有共識

衛福部官員南下討論許厝分校遷校事宜，但家長仍堅決反對遷校。（張朝欣）

衛福部針對許厝分校遷校事宜，26日派員前往麥寮鄉公所，與家長、地方民眾座談，雖然衛福部提出各種研究報告，證明學童健康出現疑慮，但家長與居民仍無法接受，堅持讓學童留在分校，1個多小時的會議沒有達成共識。

衛福部國民健康署署長王英偉、國衛院國家環境醫學研究所副所所林嬪嬪，今天上午11點會同雲林縣長李進勇前往麥寮鄉公所召開座談會，討論許厝分校遷校事宜，上百名民眾與地方民意代表踴躍出席。

衛福部與國衛院表示，根據學術研究，許厝分校距離六輕僅900公尺，學童健康受到威脅，為了孩子著想才會建議遷校，因為有些化學汙染會經過1、20年，身體才出現症狀，遷校是預防性的作法，不能拿孩子的健康做賭注。

李進勇則強調，孩子的健康問題是他最關注的事，因此建議家長先讓孩子遠離六輕，再由中央與地方追查汙染源等問題，孩子的健康是縣府的唯一考量，請家長們能夠理解。

不過家長、居民以及地方民意代表，一面倒反對遷校，強調遷校不能解決問題，孩子在學校8小時，但回到家裡16小時，也是生活在六輕旁邊，若要遷校，是否也要遷村、甚至把六輕遷走。

家長們表示，8月29日開學當天，大家仍會把孩子送到分校，沒有教室就搭帳篷，自己找老師來授課，營養午餐也準備好了，就是堅決反對遷校。

(中時)