澎湖秋瘋季不熱更樂 觀光淡季不淡

交通部觀光局「澎湖秋瘋季」系列活動，澎管處今天在林投黃金海灘記者會中宣布，「澎湖灣沙灘路跑」10月23日在最美麗的海灘開跑，期盼行銷澎湖秋季觀光旅遊，讓觀光淡季不淡。

澎管處副處長謝文達今天在記者會中表示，澎管處為延長澎湖的觀光季，自9月24日起至11月5日推出「澎湖秋瘋季、不熱更樂」，將在馬公鎖港紫微宮舉辦光雕秀，營造海洋燈光秀，還在廟埕前舉辦在地特色文創、藝術、農漁等特產品展出。

「2016澎湖灣沙灘路跑」則在10月23日於林投及隘門綿延2.3公里的「彎月形」黃金海岸沙灘展開，區分有3公里健走、6公里競賽組和12公里挑戰組來進行，即起受理報名至9月23日止，歡迎中外男女選手報名挑戰。

澎管處配合沙灘路跑活動與各航空與旅遊業界同步推出「澎湖灣沙灘路跑3日遊」，只要新台幣5700元，就可免費參加路跑，4人同行還有1000至2000元的優惠和當季新鮮海產伴手禮或哈密瓜蒸石斑等2選1好禮，讓選手有吃好玩又有拿。

謝文達在記者會中還推出阿東師「辦桌」，10道在地的海鮮料理，將作為選手之夜的美食，並邀請華人星光大道唱將關詩敏來獻唱。

謝文達表示，沙灘路跑邁入第3年，其中前2年的冠軍選手分別是我國今年參加奧運的謝千鶴和來自肯亞的選手，希望今年會有更多的中外選手來挑戰，為澎湖沙灘路跑活動掀起秋冬季的另一波高潮。1050826

(中央社)