關懷無界限 喜憨兒血友病友齊做餅乾

病友也能關懷弱勢，20多名台中榮總血友病友今天到喜憨兒基金會，和喜憨兒一起做餅乾，體會被照顧者也能關懷他人，喜憨兒和病友一同切奶油、揉麵團玩成一片，場面溫馨。

參與手工餅乾的30歲重度血友病患者洪先生今天受訪時說，他3個月大時因施打疫苗，「回家後整個尿布都是血」，就醫才知罹患血友病，當時父母家人對血友病不了解，得知當下手足無措，曾帶他跑遍全台各家醫院求診。

他回憶起小學時期，體育課同學都在操場打躲避球、打籃球，而他只能坐在教室休息，令他心中忿忿不平，常趁著師長不注意偷溜去吊單槓，不料一個小擦撞就讓他血流不止，得緊急送醫打血小板。

台中榮民總醫院罕病暨血友病中心主任王建得表示，血友病是一種缺乏凝血因子的先天性遺傳疾病，無法像一般人正常凝血，只要輕微傷口就會血流不停，重症者甚至連躺在床上不動都會出血，台灣目前約有1000多名血友病患者。

他說，隨科技進步，血友病患者只要定期回診、施打凝血因子，和一般人其實沒什麼不同，院方暑假期間也常舉辦籃球、羽球營，鼓勵病友藉由運動打開心房。

王建得說，血友病患者長期受到社會的關懷和健保資源的照護，現在是他們可以關懷社會的時候，甚至有能力幫助別人，希望透過付出和關懷，讓病友身心發展更正向。1050826

(中央社)