林志玲首回嗆陳冠希「真有本事就收回脾氣」

遭陳冠希辱罵後，林志玲首度正面回應。（圖／中時資料照）

林志玲日前遭陳冠希辱罵後，被媒體問及對此事的看法，總回應「會好好的面對」、「感到委屈」，讓人相當心疼。近日她接受陸媒專訪，坦言對整件事仍感到一頭霧水，但她還是會盡力去消化這一切，並首度正面回應陳冠希「真有本事就收回脾氣」。

林志玲近日為了宣傳新節目《我的新衣》，接受《新浪娛樂》訪問，當然免不了被追問陳冠希事件，雖然經紀人在過程中不斷跳出來喊「請大家不要再提秦舒培、陳冠希的名字」，但林志玲仍在混亂中開口「我來說好了。」

林志玲表示，她和節目組到現在還是一頭霧水，但不想用負面的情緒和大家溝通，相信行動和時間會證明一切，認為自己一定可以帶著正能量克服，沒多想其他的，並坦言「我沒那麼堅強，也會委屈，也會需要更多的力量。」

至於批評她的人，林志玲誠實說到現在還是無法理解，雖然覺得接受正反兩面聲音是藝人的第一個課程，但還是希望這世界多一點欣賞、少一點點批評，「既然你覺得自己有本事發這個脾氣，那麼如果你真的有本事，就該學著把脾氣收回去，這也是我們要學習的另外一種態度。」認為沒有人一定要接受別人負面的情緒，所以即使她心情不好，還是想傳遞給大家正面的形象。

(中時電子報)