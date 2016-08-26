印度首都區夜間搶劫和輪暴不絕

印度國家首都區（NCR）發生駭人聽聞的惡行，24日晚約6人闖入一民宅，把宅內夫婦毆打致死，並輪暴他們的兩名親友，其中1人是年僅16歲的少女。

「今日郵報」今天報導，約6名歹徒24日深夜闖入位於國家首都區哈雅納省（Haryana）梅瓦特縣（Mewat）的民宅，然後毆打住在這棟民宅的人，其中3人並輪暴兩名婦女，一人已婚，另一人才16歲。

根據被害人指證，這群歹徒頭戴面罩遮住臉部，身上塗油讓人很難抓住他們，其中1人拿著印度國造手槍，還有兩名歹徒只穿內衣，且內衣浸透油漬，他們洗劫這棟民宅的現金和貴重物品並搶走兩輛摩托車。

住在這棟民宅的其中一名家庭成員成功逃脫，並把他們遭歹徒闖入洗劫的消息通知當地村民。

當警方趕到時，兩名民宅家庭成員頭部重傷，被緊急送醫急救。

被輪暴的少女說，她和她3個堂兄弟在房間睡覺，她的舅舅和其他家庭成員睡在外面，她是在半夜聽到很大的尖叫聲。

目前，總共有5名被害人送醫治療，包括兩名被輪暴的婦女。

警方根據被害人相關描述，懷疑案件是一個惡名昭彰的幫派「kachcha-banian」所為。

北方省布蘭德斯哈赫爾縣（Bulandshahr）7月也發生類似案件，歹徒闖入民宅，並把家中的母親和十幾歲的女兒用槍脅迫到歹徒停在附近高速公路上的車內輪暴她們。

被輪暴婦人則說，歹徒輪暴她們後，就把她們鎖在房間裡，並索要珠寶和其他貴重物品。

當地村民說，案發地點距離警局才4公里，警方凌晨3時左右接獲通知，卻花了3個小時才來，且迄今尚未破案。

消息來源說，這些被害人的房子位於尼薩爾（Manesar）到帕瓦（Palwal）高速公路上，由於這條公路沒有收費站和警察巡邏，歹徒夜間常沿著公路作案。1050826

(中央社)